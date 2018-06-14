Оскар Табарес: "Со времен укуса Кьеллини Суарес проделал большой путь"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес на пресс-конференции, посвященной завтрашнему матчу чемпионата мира-2018 против Египта, заявил, что нападающий Луис Суарес серьезно изменился за четыре года. Напомним, на ЧМ в Бразилии он укусил итальянца Джорджо Кьеллини и получил длительную дисквалификацию.

- Суарес прошел большой путь с тех пор, сейчас у него иные, правильные установки, - сказал Табарес. - Более того история, произошедшая на чемпионате мира в Бразилии, стала для него полезным уроком. Он умный, серьезный человек, который приехал на этот турнир в отличной форме и с огромным багажом опыта. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Египет - Уругвай: чемпионат мира по футболу, 15 июня 2018 года, онлайн-трансляция матча, начало в 15.00 (время московское)