Оскар Табарес: "Сборная России очень выросла, ее потенциал огромен"

Главный тренер Уругвая Оскар Табарес отметил силу сборной России в преддверии матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира, который состоится 25 июня в Самаре.

– Что хорошего приносит обороне игра в три защитника?

– Мы меняем нашу систему – то в три защитника, то в четыре. В том числе в зависимости от соперника. Выступление зависит и от других вещей, гораздо более важных. Индивидуальные возможности игроков и взаимопонимание между ними. Системы и схемы – это другое. Хорошо готовимся к очередному сопернику. А мы встречаемся с Россией, командой, которая очень сильно выросла в футболе. У нее были сложные времена, не хватало опыта и матчей, потому что она не участвовала в отборочном раунде. Но она извлекли из этих сложностей уроки. Есть и такая вещь, как общественное мнение, которое не было весьма позитивным. А теперь мы видим команду с огромным потенциалом. Впечатляющая выносливость, хорошо подготовленная система игра.

Помимо всего, тот факт, что квалификация в следующий раунд уже не нужна, это все равно вызов для нас. Мы должны совершенствоваться, существует определенное давление на этот счет. Мы не до конца реализовали свой потенциал, и постараемся улучшить. На Кубке Америки в 2011 году в начале у нас была аналогичная ситуация. Мы из нее вышли. (Игорь РАБИНЕР)​

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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