Оскар Табарес: "Не жду красной ковровой дорожки от Саудовской Аравии"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес перед матчем группового турнира ЧМ-2018 с Саудовской Аравией​ предостерег команду от расслабленности.

- Мы никогда не говорим о своих целях и стратегии до игры, - сказал Табарес. - Может быть, скажем после. Матч с командой Саудовской Аравии будет после сложного дебюта на этом турнире. Постараемся прибавить. Да, наши соперники явно разочарованы после крупного поражения от сборной России. Как говорят мои игроки, мы попытаемся воспользоваться их эмоциональным состоянием. Но саудовцы не постелют красную ковровую дорожку перед нами. Настраиваемся на сложный матч. У Саудовской Аравии есть как сильные, так и слабые стороны. Это надо понимать, и нельзя расслабляться. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)