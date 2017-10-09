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18:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Оскар Табарес: "Месси получает всю критику, даже когда не виноват"


Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес выступил в защиту нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Форвард подвергается критике из-за не самых успешных матчей аргентинцев в отборе ЧМ-2018.

– Месси отличный игрок, но он не может делать все. Ведь это командный вид спорта, – цитирует A Bola Табареса. – Его все хвалят, поскольку это лучший игрок. Но он же получает и всю критику, когда что-то идет не так. Даже когда он не виноват. Не всегда в футболе лучший игрок все может решить. В истории футбола есть великие игроки, которые не были чемпионами мира. А Месси еще играет, так что сложно сказать, как все сложится дальше. Если Аргентина попадет на чемпионат мира, то там будет одним из фаворитов.

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