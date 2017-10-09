Оскар Табарес: "Месси получает всю критику, даже когда не виноват"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес выступил в защиту нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Форвард подвергается критике из-за не самых успешных матчей аргентинцев в отборе ЧМ-2018.

– Месси отличный игрок, но он не может делать все. Ведь это командный вид спорта, – цитирует A Bola Табареса. – Его все хвалят, поскольку это лучший игрок. Но он же получает и всю критику, когда что-то идет не так. Даже когда он не виноват. Не всегда в футболе лучший игрок все может решить. В истории футбола есть великие игроки, которые не были чемпионами мира. А Месси еще играет, так что сложно сказать, как все сложится дальше. Если Аргентина попадет на чемпионат мира, то там будет одним из фаворитов.