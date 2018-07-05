Оскар Табарес: "Кавани? Через 24 часа вы все узнаете"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира против Франции отметил, что не хочет спекулировать на информации о возможном участии или неучастии форварда Эдинсона Кавани.

Кавани получил повреждение в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии (2:1). Позднее у форварда, забившего три мяча в четырех матчах турнира, было выявлено повреждение мышц левой ноги. В четверг нападающий тренировался по индивидуальной программе.

- После этой травмы, конечно, он расстроился. Для нас это очень важный футболист, который играл прекрасно на этом турнире, - цитирует ТАСС Табареса. - После повреждения он приступил к работе над восстановлением. Он хочет реализовать свои мечты и делает все для этого.

Мы дали достаточно информации о его травме в нескольких пресс-релизах ранее. Я не хочу участвовать в играх СМИ, через 24 часа вы все узнаете. Мы не притворяемся, мы не хотим создавать никаких слухов.

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