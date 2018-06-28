Оскар Рамирес: "У Коста-Рики был шанс войти в историю"

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес считает, что у его команды был шанс побороться за выход в плей-офф ЧМ-2018. В заключительном матче группового турнира костариканцы сыграли вничью со Швейцарией (2:2).

– У моей команды был шанс войти в историю, но нам придется возвращаться домой, – цитирует AFP Рамиреса. – Не хотелось, чтобы все так закончилось. Это наш пятый чемпионат мира. И я чувствую, что доставшаяся нам группа – одна из сложнейших за все время.

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