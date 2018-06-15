Оргокмитет чемпионата мира по футболу разберется в посещаемости матча Египет – Уругвай

Генеральный директор Оргкомитета чемпионата мира по футболу Алексей Сорокин заявил, что организация выяснит причины неполной явки болельщиков на матч между сборными Египта и Уругвая (0:1) в Екатеринбурге.

Напомним, официально игру посетили 27 015 зрителей, хотя распределено было более 32 тысяч билетов.

- Мы разберемся и расскажем всем, в чем дело. Действительно, у нас количество проданных билетов отличается от той цифры, которая была на стадионе, - цитирует ТАСС Сорокина. - Люди, видимо, предпочли не пойти на футбол, мы не знаем пока, в чем дело. Это обычная история, просто здесь идет речь о большом количестве билетов, что нас удивило.