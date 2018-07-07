Оргкомитет спокоен за состояние поля "Фишта" перед матчем Россия – Хорватия

Состояние поля стадиона "Фишт" в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии не вызывает опасений, сообщили "СЭ" в пресс-службе оргкомитета "Россия-2018".

"6 июля в Сочи прошли сильные ливневые дожди – по данным Гидрометцентра всего за несколько часов в городе выпала треть месячной нормы осадков, – отмечается в сообщении пресс-службы. – В настоящий момент погода в Адлерском районе нормализовалась, прогноз на субботу также благоприятный – осадков в течение дня не ожидается".

– Еще накануне было принято решение о том, что предматчевые тренировки сборных России и Хорватии будут перенесены со стадиона "Фишт" на предматчевые тренировочные площадки, чтобы сохранить максимально высокие игровые кондиции поля, – сказали в пресс-службе. – За газоном стадиона "Фишт" ведется постоянное наблюдение и регулярный надлежащий уход. Нет никаких опасений в том, что поле арены не будет готово к четвертьфинальному матчу между сборными России и Хорватии. (Илья АНДРЕЕВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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