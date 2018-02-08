Оргкомитет соревнований ФИФА выступил за увеличение предварительных заявок команд чемпионата мира-2018. Это решение должно быть утверждено советом ФИФА на совещании, которое планируется провести в колумбийской Боготе 16 марта.

"Учитывая отзывы тренеров, присутствовавших на семинаре, который прошел в Москве на финальной жеребьевке, оргкомитет соревнований ФИФА согласился увеличить количество игроков, включенных в расширенную заявку, с 30 до 35 человек. Кроме того, ФИФА может обнародовать расширенную заявку с разрешения национальной федерации. Эти поправки к правилам проведения чемпионата мира 2018 года должны быть утверждены советом ФИФА на совещании, которое планируется провести в Боготе 16 марта", – говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

Напомним, что предварительные заявки сборных на чемпионат мира-2018 должны быть предоставлены ФИФА до 14 мая, финальная заявка из 23 человек – до 4 июня. Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.