Оргкомитет "Россия-2018" просит отпустить болельщиков с работы на матч Россия – Саудовская Аравия

Оргкомитет "Россия-2018" выпустил специальную служебную записку в преддверии старта чемпионата мира-2018. Напомним, что сегодня, 14 июня, сборная России в "Лужниках" сыграет с Саудовской Аравией в матче открытия турнира.

От лица председателя оргкомитета Аркадия Дворковича, работодателей просят отпустить сотрудников на игру, если у них имеется на нее билет.

Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00