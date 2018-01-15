Оргкомитет "Россия-2018" доволен динамикой поступления заявок на билеты

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин доволен динамикой поступления заявок на билеты на матчи чемпионата мира 2018 года. В период с 5 декабря, когда стартовал второй этап продаж, по 15 января поступил запрос на 3 141 163 билета.

- Оцениваем хорошо. 3 миллиона 141 тысяча заявок – хорошая цифра, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина. - Это не предел, но динамика нам очень нравится. Вышел соответствующий пресс-релиз ФИФА, в котором есть удовлетворение текущей ситуацией. Желаем успеха всем страждущим в лотерее.

Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.