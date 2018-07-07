Оргкомитет "Катар-2022" пожелал удачи сборной России в матче с Хорватией

Глава оргкомитета "Катар-2022" Хасан аль-Тавади рассчитывает на то, что через четыре года сборная России выступит на чемпионате мира в его стране. Также он пожелал удачи хозяевам ЧМ-2018 в матче 1/4 финала против Хорватии.

Встреча состоится сегодня, 7 июля, в Сочи на стадионе "Фишт".

– От всего сердца хотелось бы пожелать удачи сборной России в сегодняшнем матче против хорватов. Давай, Россия, – цитирует ТАСС аль-Тавади. – У вас прекрасный чемпионат мира, и ждем вас в гости через четыре года.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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