Оргкомитет доволен сотрудничеством с Россией при подготовке к ЧМ

Генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года Хасан аль-Тавади заявил, что сотрудничество с комитетом "Россия-2018" проходит в плодотворном ключе. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 8 декабря.

- Верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года по футболу получает удовольствие от работы с комитетом "Россия-2018", - цитирует ТАСС аль-Тавади. - Ежедневно мы подчеркиваем для себя что-то новое в организации и проведении мирового первенства. Мы постоянно поддерживаем связь с генеральным директором комитета Алексеем Сорокиным, советуемся, проводим видеоконференции. Могу сказать, что наше сотрудничество проходит в очень плодотворном ключе.

Сорокин - потрясающий человек и настоящий профессионал своего дела, по нему прекрасно видно, что он практически живет футболом, уровень организации чемпионата мира доказал это в очередной раз. Мировое первенство в России проходит с оглушительным успехом. Атмосфера, доброжелательность, все великолепно. Я надеюсь, что мы в полной мере сможем перенять опыт наших коллег и провести достойный чемпионат мира в 2022 году.

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