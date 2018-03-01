Оргкомитет ЧМ-2018 предложил жалающим проверить работу закона о проносе наркотиков на стадионы

Председатель и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин во время операционного визита ФИФА на стадион "Фишт" подчеркнул, что наркотики нельзя будет проносить на трибуны во время чемпионата мира. Он предложил желающим проверить то, как работает законодательство в России.

– В СМИ недавно появилась информация, что на стадионы можно будет пронести марихуану или кокаин, если будет получен рецепт. Это правда?

– Мы озадачены этими новостями. Думаю, журналисты ошибочно предположили, что при наличии рецепта можно будет пронести на стадион запрещенные вещества, как лекарства. Согласно российскому законодательству, если вещество запрещено носить с собой, то нельзя и брать в самолет, поезд или на стадион. Если кто-то хочет, попробуйте и проверьте, как работают законы на территории нашей страны. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.