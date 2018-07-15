Оргкомитет ЧМ-2018 – о Pussy Riot: "Правоохранительные органы разбираются с ситуацией"

Оргкомитет "Россия-2018" дал комментарий насчет того, что в начале второго тайма финального матча чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия (4:2) на поле выбежали участники Pussy Riot.

– В настоящий момент правоохранительные органы разбираются с ситуацией, когда четыре нарушителя, выбежали на поле в начале второго тайма финала чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. Оргкомитет "Россия-2018" выясняет подробности инцидента, – сообщили "СЭ" в пресс-службе оргкомитета.

На поле выбежали четыре человека, одетые в полицейскую форму. Они были схвачены стюардами примерно за 30 секунд. (Илья АНДРЕЕВ)​

Участники Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ-2018