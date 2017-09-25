Оргкомитет ЧМ-2018 и ФИФА обсудили поле стадиона "Санкт-Петербург"

Совет оргкомитета по подготовке к чемпионату мира "Россия-2018" при участии ФИФА обсудил ситуацию с полем на стадионе "Санкт-Петербург", сообщает ТАСС со ссылкой на главу оргкомитета и президента РФС Виталия Мутко. Перед Кубком конфедераций-2017 поле на арене пришло в негодность, в связи с чем возникла необходимость его замены. Кроме того, на данный момент рассматривается вопрос о переносе временного медиацентра, который мешает выкатывать поле из-под крыши.

- Отдельно мы обсудили Петербург: еще раз поле, какие решения нам принять, - сказал Мутко. - Мы договорились, что техническая профессиональная экспертиза вместе со специалистами "Зенита" должна выдать решения - добиваться нам того, чтобы поле в итоге выкатывалось, нужно ли и когда менять еще раз газон. Все специалисты приходят к тому, что в таком закрытом пространстве газон расти не может.