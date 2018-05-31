Организаторы ожидают более 20 000 болельщиков в день открытия фан-зоны ЧМ-2018 в Ростове

Руководитель дирекции по подготовке и проведению ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону Павел Гавриков сообщил, что 14 июня в день открытия фан-зоны ее посетят, по данным организаторов, более 20 000 болельщиков.

- Вместимость - чуть больше 23 000 человек, связано с расчетными нормами безопасности, - цитирует представителя организаторов ТАСС. - Естественно, 14 июня, во все дни, когда сборная России, интересные команды играют, прогнозируем стопроцентную загрузку. На открытии выступит IOWA.

14 июня сборная России в матче-открытии ЧМ-2018 сыграет с командой Саудовской Аравии.

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