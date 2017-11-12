Организаторы матча Россия - Аргентина в "Лужниках" проанализируют результаты работы

Заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко поручил сегодня представителям Минспорта, МВД, правительства Москвы, РФС и оргкомитета чемпионата мира-2018 тщательно проанализировать итоги работ по организации товарищеского матча Россия – Аргентина (0:1).

Игра стала первой для обновленной после масштабной реконструкции Большой спортивной арены "Лужники". Вице-премьер подчеркнул, что необходимо решить все открытые вопросы и сделать выводы с прицелом на чемпионат мира.

- Матч в "Лужниках" стал первым за четыре года подобным тестом для всех служб и ведомств, ответственных за проведение спортивных и зрелищных мероприятий. Арена была серьезно обновлена, а на территории спорткомплекса и вблизи от него продолжается ряд строительных работ, которые также потребовали корректировок плана организации матча, – заявил Мутко. – Тем не менее, необходимо тщательно проанализировать все аспекты организации вчерашнего матча и проделать соответствующую работу над ошибками, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность болельщиков при посещении "Лужников" в будущем. (Сергей ЕГОРОВ)

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