Опубликованы правила по проносу баннеров и флагов на матчи ЧМ

Оргкомитет "Россия-2018" опубликовал инструкцию по проносу на матчи чемпионата мира-2018 флагов и баннеров, сообщает Welcome2018.com. Ограничения касаются предметов превышающих размеры 2x1,5 м.

Болельщики, желающие принести на стадион большой баннер или организовать перфоманс в поддержку сборной, должны заполнить специальную заявку, с приложенным цветным фото баннера или элементов перфоманса в расширении JPEG или JPG, размером не менее 3000 х 5000 точек и разрешением не менее 300 точек на дюйм.

Для удобства болельщиков при проходе на стадион на каждый флаг, баннер или перфоманс должна быть заполнена отдельная заявка. Заявку можно заполнить на русском или английском языках, после чего отправить ее на рассмотрение в оргкомитет.

Согласование всех заявок осуществляется по электронной почте в онлайн режиме. Все заявки должны быть направлены в оргкомитет не позднее чем за 20 дней до посещения матча. При посещении стадиона необходимо иметь с собой подписанный скан согласованной заявки, которая будет направлена болельщику по итогам ее согласования оргкомитетом в течении 14 дней.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу