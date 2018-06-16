Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в центре Москвы

В интернете было опубликовано видео ДТП, которое произошло сегодня в Москве на улице Ильинка.

Согласно последней информации, водитель был трезв и заснул за рулем.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.

По информации на данный момент, в аварии пострадали восемь человек. Двое из них – гражданки Мексики.

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