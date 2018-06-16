Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в центре Москвы

В интернете было опубликовано видео ДТП, которое произошло сегодня в Москве на улице Ильинка.
Согласно последней информации, водитель был трезв и заснул за рулем.
Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник аварии ездил с правами, выданными в Киргизии в 2013 году. В Москве на этот момент находится множество болельщиков различных команд, участвующих в ЧМ-2018.
По информации на данный момент, в аварии пострадали восемь человек. Двое из них – гражданки Мексики.
Все о чемпионате мира-2018 в России
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/