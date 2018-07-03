Опубликована сравнительная статистика Акинфеева и Субашича на ЧМ-2018

В преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия опубликована сравнительная статистика вратарей Игоря Акинфеева и Даниеля Субашича.

Анализируется их выступление на турнире. 32-летний Акинфеев провел 4 матча и пропустил 5 голов. 33-летний Субашич пропустил 1 мяч в 3 играх.

Россиянин превзошел хорвата по количеству сейвов (14 против 7). Субашич лучше Акинфеева по трем компонентам: количеству и точности передач, проценту отраженных ударов.

У обоих вратарей одинаковое количество выносов - по 4.

Отметим, что Transfermarkt оценивает Акинфеева в 10 миллионов евро, а Субашича - в 4,5.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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