Определились все участники плей-офф чемпионата мира в России

Определились все участники плей-офф чемпионата мира. В 18 финала турнира в России вышли по две лучшие команды из 8 групп.

Участники 1/8 финала ЧМ-2018:

1. Сборная России (группа A, второе место)

2. Сборная Уругвая (группа A, первое место)

3. Сборная Франции (группа C, первое место)

4. Сборная Хорватии (группа D, первое место)

5. Сборная Бельгии (группа G, первое или второе место)

6. Сборная Англии (группа G, первое или второе место)

7. Сборная Испании (группа B, первое место)

8. Сборная Португалии (группа B, второе место)

9. Сборная Дании (группа C, второе место)

10. Сборная Аргентины (группа D, второе место)

11. Сборная Швеции (группа F, первое место)

12. Сборная Мексики (группа F, второе место)

13. Сборная Бразилии (группа E, первое место)

14. Сборная Швейцарии (группа E, второе место)

15. Сборная Колумбии (группа H, первое место)

16. Сборная Японии (группа H, второе место)

Первые матчи 1/8 финала пройдут в субботу, 30 июня.

ЧМ-2018. Они не сыграют в плей-офф // ЧМ-2018. Пары 1/8 финала //

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