Определились все участники чемпионата мира-2018

Сегодня сборная Перу обыграла команду Новой Зеландии (2:0) в стыковом матче чемпионата мира-2018 и вышла в финальную часть турнира. Таким образом, стали известны все участники международного турнира.

Ими стали сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Португалии, Франции, Уругвая, Аргентины, Колумбии, Панамы, Сенегала, Марокко, Туниса, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии и Перу.

Напомним, что жеребьевка турнира состоится 1 декабря в Кремле. Сборные расположены в корзинах в соответствии с октябрьским рейтингом ФИФА. Россия, как страна-организатор, автоматически попала в первую корзину и возглавит группу А.

1 корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция;

2 корзина: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия;

3 корзина: Дания, Исландия, Коста Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, Иран;

4 корзина: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Корея, Саудовская Аравия.