Определились все участники чемпионата мира-2018

Сегодня сборная Перу обыграла команду Новой Зеландии (2:0) в стыковом матче чемпионата мира-2018 и вышла в финальную часть турнира. Таким образом, стали известны все участники международного турнира.
Ими стали сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Португалии, Франции, Уругвая, Аргентины, Колумбии, Панамы, Сенегала, Марокко, Туниса, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии и Перу.
Напомним, что жеребьевка турнира состоится 1 декабря в Кремле. Сборные расположены в корзинах в соответствии с октябрьским рейтингом ФИФА. Россия, как страна-организатор, автоматически попала в первую корзину и возглавит группу А.
1 корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция;
2 корзина: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия;
3 корзина: Дания, Исландия, Коста Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, Иран;
4 корзина: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Корея, Саудовская Аравия.
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Перу (Футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Сборная Марокко
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Туниса
- Сборная Колумбии (футбол)
- Сборная Панамы
- сборная Сенегала
muxaizsochi
"А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь." Крылов И. А.
08:29
naiff
а может Колумбия Тунис С.Аравия?
08:18
saber1
Перу + Иран + Панама
08:18
otradny
Перу,Тунис,Панама
08:16
Знаток1964
Нашим Мастерам кожаного мяча.....как всегда повезет со жребием. Испания, Коста, Рика Корея
08:12