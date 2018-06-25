Определены шесть из 16 участников плей-офф ЧМ-2018

После завершения матче второго тура группового турнира чемпионата мира-2018 стали известны шесть участников плей-офф. Еще 10 мест в 1/8 финала команды разыграют в третьем туре.

Из группы А в плей-офф вышли сборные России и Уругвая, из квартета G - Англии и Бельгии. У каждой из команд по шесть очков. В последнем туре они в очных дуэлях разыграют первые места.

Кроме того, в следующий раунд вышли команды Франции и Хорватии.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу