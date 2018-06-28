Определены самые щедрые гости ЧМ-2018

Компания-партнер ФИФА, которая является официальной платежной системой чемпионата мира 2018 года, подсчитала траты иностранных болельщиков за время группового турнира мирового первенства в России, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-релиз организации. Наибольшую покупательскую активность зарубежные любители футбола проявили в Москве – они потратили 1,7 миллиарда рублей.

Второе место в этом списке занял Санкт-Петербург (506 миллионов рублей). В пятерку также вошли Сочи (104), Казань (71) и Екатеринбург (48).

Самыми активными покупателями на групповой стадии ЧМ-2018 были болельщики из США. Вторыми стали китайцы, тройку лучших замкнули мексиканцы. Наименее активными были любители футбола из Королевства Тонга.

Отмечается, что средний чек иностранных болельщиков составил 3,5 тысячи рублей.

Чаще всего болельщики тратились на еду, напитки и сувениры на стадионе "Лужники" (139 миллиона рублей). 71 миллион из них пришелся на иностранцев, 68 миллионов – на россиян.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства принимают 12 стадионов в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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