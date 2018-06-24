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Опасения не подтвердились. Тысячи болельщиков сборной Англии приедут в Россию


До 10 000 болельщиков сборной Англии собираются приехать в Россию, чтобы поддержать свою команду в плей-офф чемпионата мира, сообщает The Telegraph. Сегодня англичане обыграли Панаму со счетом 6:1, одержав вторую победу на групповой стадии турнира. 

- Опасения по поводу расизма и хулиганства оказались необоснованными, - пишет издание. - Поэтому болельщики собираются приехать и на матч с Бельгией, и на игры плей-офф. 

Сборная Англии выступает в группе G. Ей предстоит встретиться с Бельгией (28 июня, Калининград).

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