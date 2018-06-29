Опасения не подтвердились. Independent - о поведении английских фанатов на ЧМ-2018

Английские фанаты не вступают в конфликты с российскими болельщиками на чемпионате мира-2018, пишет Independent. Незначительные столкновения произошли лишь между несколькими англичанами во время путешествия в Калининград через Польшу.

- Полицейские наблюдатели из Англии отмечают хорошую атмосферу на чемпионате мира, - сообщает издание. - Опасения по поводу столкновений между англичанами и россиянами оказались необоснованными.

Сборная Англии заняла второе место в группе G. В 1/8 финала мирового первенства она встретится с Колумбией (3 июля, Москва, "Спартак").

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