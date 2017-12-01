Онлайн церемонии жеребьевки чемпионата мира-2018

В пятницу, 1 декабря, в Кремле в 18.00 начнется жеребьевка группового турнира ЧМ по футболу. Турнир в 2018 году примет Россия. Пройдет он, напомним, с 14 июня по 15 июля – в 11 российских городах на 12 стадионах. Церемонию жеребьевки проведут Гари Линекер и Мария Командная.

"СЭ" ведет прямую трансляцию церемонии жеребьевки группового турнира финальной части чемпионата мира-2018.

Сразу после завершения мероприятия на сайте "СЭ" вас будут ждать медиа-репортажи, комментарии наших ведущих авторов, конечно, участников самой жеребьевки, а также футболистов сборной России и других национальных команд.

Прямая трансляция жеребьевки ЧМ-2018.