О'Нил продолжит работу в сборной Ирландии

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил подпишет новый новый контракт с Футбольной ассоциацией Ирландии, информирует independent.ie. Соглашение будет рассчитано до 2020 года. Специалист занимает пост с 2013 года. На клубном уровне 65-летний О'Нил работал в "Норвиче", "Лестере", "Астон Вилле", "Сандерленде" и "Селтике".

Сборная Ирландии сохраняет шансы на попадание в финальную часть чемпионата мира-2018 в России. Команда занимает третье место в группе, отставая на одно очко от идущего вторым Уэльса и на пять от Сербии.