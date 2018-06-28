"Он не тренер". Бернд Шустер - о наставнике сборной Испании Йерро

Бывший полузащитник "Реала" Бернд Шустер заявил, что главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро не обладает необходимым опытом для работы на данном посту.

- У не самого удачного выступления сборной Испании на чемпионате мира две причины. Одна из них заключается в том, что Йерро - не тренер, у него нет опыта работы в подобных обстоятельствах, - приводит слова Шустера El Transistor. - Здесь нужно иметь план и принимать решения, а Йерро трудно проводить даже замены.

Напомним, бывший главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги был уволен за день до начала чемпионата мира. Его место занял Йерро.

Сборная Испании вышла в плей-офф с первого места в группе, набрав 5 очков. Ей предстоит встретиться с Россией в 1/8 финала. (1 июля, Лужники).

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