"Он эгоист и постоянно валится с ног". Газзаев критикует Неймара

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев раскритиковал одного из фаворитов чемпионата мира-2018 - бразильцев, и их лидера Неймара. Напомним, что сборная Бразилия 18 июня сыграли вничью со Швейцарией (1:1).

– Мое главное впечатление от первых дней чемпионата мира (помимо победы нашей сборной, конечно же) – неудачная игра двух фаворитов, Аргентины и особенно Бразилии, – сказал Газзаев в интервью "СЭ". – Неймар – это огромное разочарование. Лидер команды, футболист, который претендует на звание одного из лучших в мире, не имел права играть таким образом. Порой он действовал как настоящий эгоист. Постоянно ошибался в передачах, чрезмерно брал игру на себя, не замечая партнеров, и совершил множество потерь, а когда соперник убегал в контратаку, то даже не старался вернуться назад. Кроме того, постоянно валился на газон – по поводу и без. Стоило швейцарцам, и конкретно Бехрами, начать играть против бразильца жестко, как у того мигом разладилась игра. Понятно, что Неймар – большой футболист, но любая звезда обязана подчинять себя интересам команды. Ему следовало бы посмотреть на игру Криштиану Роналду. Португалец показал прекрасную личную статистику – забил три мяча, но при этом выглядел абсолютно командным игроком, принимал разумные решения на поле, отрабатывал в обороне.

Полагаю, будь на месте Неймара игрок с менее звучным именем, главный тренер сборной Бразилии его заменил бы. (Дмитрий СИМОНОВ)

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