Оливер Бирхофф - о вызывающем поведении сотрудников сборной Германии: "Этого не должно было случиться"

Спортивный директор сборной Германии Оливер Бирхофф остался недоволен поведением менеджера Немецкого футбольного союза Георга Бехлау и пресс-секретаря сборной Германии Ули Фойгта после матча чемпионата мира-2018 Германия – Швеция (2:1). После победы они трясли кулаками, ликуя, и вызывающе, по мнению шведов, хлопали в ладоши, что вызвало гневную реакцию шведов.

- Этого не должно было случиться, - цитирует Bild Бирхоффа. - Это не наш стиль, главными принципами которого является честная игра и спортивное мастерство.

Менеджер и пресс-секретарь сборной Германии отстранены в результате скандала после матча со Швецией