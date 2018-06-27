Оливер Бирхофф: "Если сегодня рассуждать, что делать завтра, мы все окажемся в яме, пустоте и отчаянии"

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф подчеркнул, что пока рано анализировать вылет команды с чемпионата мира-2018. Сегодня немцы уступили Корее (0:2) и заняли последнее место в группе.

- Нужно некоторое время, чтобы переработать случившееся. Сейчас неподходящий момент для разборов и анализа, - сказал Бирхофф. - Мы сыграли слабо. Сегодня мы создали много хороших моментов. Мы знали, что сегодня будет сложно, как и во всех играх на чемпионате мира. Но, раз мы не забили на чемпионате мира, мы не заслужили пройти дальше.

- Что бы вы изменили в подготовке команды, будь такая возможность?

- Сейчас не лучший момент для разбора ошибок. Мы все тщательно проанализируем и проработаем, как мы делаем всегда. Каждый будет разбираться в своей области еще более тщательно, потому что не было одного фактора неудачи, это клубок факторов.

- На предыдущих турнирах чемпионы также не могли выйти из группы. Вы ощущали это давление?

- Да, конечно, даже после игры со Швецией. При анализе всегда нужно учитывать технику, тактику, настрой, физическую форму и ясность ума. Все эти многочисленные аспекты играют роль. Мы все это знали и готовились к турниру, некоторые игроки – даже больше обычного. Давление на чемпионах сказывается. Не могу никого упрекнуть, все хорошо готовились, но этого не хватило.

- Что вы думаете о будущем Лева в сборной?

- Если сегодня рассуждать, что делать завтра, мы все окажемся в яме, пустоте и отчаянии. Мы долго готовились к ЧМ, ведь такие турниры проходят раз в четыре года. Я сам был футболистом и знаю, как это тяжело, поэтому понимаю, что Леву сейчас непросто говорить о своей карьере. Нужно дать ему время. Я надеюсь, что Лев продолжить работать с командой. (Ярослав СУСОВ)