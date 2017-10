Оливер Бирхофф: "Если "Бавария" решит пригласить Лева, я буду против"

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф отметил, что не хочет отпускать главного тренера команды Йоахима Лева в "Баварию". Однако руководитель отметил, что 47-летний специалист способен взяться за клубную работу.

– Лев в "Баварии"? В футболе все возможно, – цитирует Four Four Two Бирхоффа. – Ничего нельзя исключать. У него есть необходимый опыт, чтобы управлять любым клубом. Думаю, у "Баварии" есть к нему интерес. Но, с другой стороны, у Йоги контракт со сборной до 2020 года. И если "Бавария" сделает предложение, я буду против.