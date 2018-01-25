Оливер Бирхофф: "База в Ватутинках позволит Германии уединенно готовиться к играм чемпионата мира"

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф рассказал о том, почему немцы выбрали базу в Ватутинках на время чемпионата мира-2018. По его словам, в этом месте есть все условия, чтобы футболисты национальной команды могли в уединенном режиме готовиться к матчам турнира.

- У нас было несколько вариантов, но в итоге мы выбрали Московский регион, - цитирует ТАСС Бирхоффа. - Это удобно с точки зрения логистики, к тому же один из матчей группового этапа мы проведем в Москве. Я посещал базу, мне все понравилось - и условия размещения, и тренировочные поля. Там команда сможет уединенно готовиться к матчам и при этом чувствовать себя как дома.

Возможно, некоторые сборные предпочитают более открытый формат, чтобы футболисты постоянно находились в окружении людей. Мы же, наоборот, хотим, чтобы игроки как можно меньше были в центре внимания и в объективах фотографов.

У нас осталось очень хорошее впечатление от пребывания в России на Кубке конфедераций - все было организовано на высшем уровне, люди были очень дружелюбны. Думаю, на чемпионате мира команды получат все необходимое, как это всегда бывает на турнирах такого уровня.

Напомним, сборная Германии на чемпионате мира попала в одну группу с Южной Кореей, Мексикой и Швецией.