Оливье Жиру: "Я провожу хороший чемпионат мира, хоть и не забиваю"

Форвард сборной Франции Оливье Жиру доволен своим выступлением на ЧМ-2018, хоть он и не забил ни одного мяча на данный момент.

- Против Бельгии мне не хватило эффективности, удачи и чего-то еще, чтобы забить. Надеюсь, мне удастся это в финале, - цитирует футболиста Goal.com.- В 1998 году Стефан Гиварш провел хороший Чемпионат мира, хоть и не забил. Я думаю, что также провожу хороший Чемпионат мира, я отдал три голевые передачи, я участвую командной игре, вклад каждого игрока очень важен для общего успеха. Я чувствую, что отдаю команде все, и если мне суждено забить один гол, то пусть это случится в воскресенье. Но если мы станем чемпионами мира, хоть я и не забью, я не буду иметь ничего против этого.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)