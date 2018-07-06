Оливье Жиру: "Я не против стать чемпионом мира даже без единого забитого мяча"

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру после победы над Уругваем (2:0) в 1/4 финала чемпионата мира рассказал о своей роли в команде.

- Мы просто старались наслаждаться игрой все вместе. Каждый очень ответственно подошел к исполнению своих обязанностей. После Аргентины мы еще раз показали, как готовы, - сказал Жиру.

- Чувствовали ли вы себя более расслабленно, чем в предыдущих матчах?

- Лично я? Да. У меня было не так много шансов, но я старался освобождать пространство для партнеров. Сегодня мог бы отдать свою четвертую голевую передачу, если бы Киллиан (Мбаппе) не поспешил. Во втором тайме уже я ждал пас, но Толиссо решил ударить сам. В любом случае, я доволен, несмотря на то, что не забиваю. Это была тяжелая игра, и я был рад принести пользу команде. Надеюсь продолжать в полуфинале и, может быть, в финале.

- Освобождать пространство для партнеров - это тренерская установка?

- Да. Нападающий такого типа, как я, должен играть на команду. Конечно, если у меня будет шанс, я попытаюсь забить сам. Но гораздо важнее делать то, что лучше для команды. В сборной Франции, выигравшей чемпионат мира, на счету Дюгари был всего один гол. Если я стану чемпионом мира, не забив ни единого мяча, возражать не буду. (Артем АГАПОВ, Мария НИКУЛАШКИНА)

Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира встретится с победителем пары Бразилия - Бельгия (10 июля, Санкт-Петербург).

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