Оливье Жиру: "Не хотим упустить возможность выиграть чемпионат мира"

Форвард сборной Франции Оливье Жиру - о финальном матче ЧМ-2018 против сборной Хорватии.
- Все по-другому. После победы над Германией в полуфинале на Евро-2016 мы немного впали в эйфорию, против Бельгии было не так, - цитирует футболиста Goal.com. - Это другое чувство – мы знаем, что нам нужно победить в еще одном матче. Мы сконцентрированы на том, чтобы выполнить свою работу. Мы прошли долгий путь и теперь не хотим упускать эту возможность.
Нельзя выиграть чемпионат мира только за счет таланта. Талант сам по себе не имеет значения. Нужна эффективность. Психологическая устойчивость – это 70 процентов работы. Если ты готов работать на партнеров по команде, друг ради друга, с полной отдачей и вовлеченностью, тогда вам по силам что угодно.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)
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http://www.goal.com/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/zhiru-my-ne-hotim-upustit-ehtu-vozmozhnost/wts96a3s73ds1xll6q4bpig3a