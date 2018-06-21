Оливье Жиру: "Мы показали, что готовы все вместе бороться"

Нападающей сборной Франции Оливье Жиру подвел итоги матча чемпионата мира против Перу (1:0). Этой победой французы гарантировали себе участие в стадии плей-офф.

- Я думаю, что в этой игре мы сделали все правильно - мы сделали много работы все вместе, были сильны в атаке и в защите, - приводит ТАСС слова Жиру. - Мы показали, что готовы все вместе бороться.

На групповом этапе французам осталось провести одну игру. 26 июня в Москве на стадионе "Лужники" они встретятся с Данией.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты