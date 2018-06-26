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Оливье Жиру: "Думаю, свистели не датчане или французы, а русские"


Нападающий сборной Франции Оливье Жиру выразил мнение, что участников матча группового турнира чемпионата мира-2018 Дания - Франция (0:0) освистали российские болельщики. Игра стала первой на турнире, завершившейся без забитых голов, обе сборные вышли в плей-офф.

- Думаю, это свистели не датские или французские болельщики, а русские, которых было на трибунах немало, - цитирует ТАСС Жиру. - Их можно понять, ведь они пришли сюда, чтобы увидеть зрелищный спектакль, который в итоге не получился. Мне очень жаль, что наша игра не доставила удовольствия зрителям, но иногда такое случается.

Дания - Франция

 

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5326076

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