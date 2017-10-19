Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии

Бывший нападающий "Баварии" и ЦСКА 38-летний Ивица Олич стал помощником главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, информирует официальный сайт Хорватского футбольного союза (HNS). Напомним, что недавно у этой национальной команды сменился наставник – Далич занял место Анте Чачича.

– Для меня большая честь снова стать частью национальной команды, в этот раз в новой роли, – отметил Олич. – Я благодарен Даличу за доверие. Сделаю все для достижения общей цели – выход в финальную часть чемпионата мира в России.

Напомним, Хорватия заняла второе место в отборочной группе чемпионата мира и теперь встретится с Грецией в стыковых матчах. Первая игра состоится 9 ноября в Загребе, ответный матч назначен на 12 ноября.