Ольга Голодец: "Такие проекты, как "Футбол для дружбы", помогают людям из разных стран выстраивать дружеские отношения"

Вице-премьер по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец выступила с речью на открытии международного форума "Футбол для дружбы" в рамках одноименной социальной программы.



- Рада приветствовать всех на замечательном проекте "Футбол для дружбы", - сказала Голодец. - Этот проект не столько спортивный, сколько социальный, он несет в себе гуманитарную идею объединения людей из разных стран. Я разговаривала сегодня с некоторыми детьми, которые участвуют в программе и увидела, что ребята по-настоящему дружат, у них сложилось целое сообщество на основе "Футбола для дружбы". Такие проекты помогают людям из разных стран понимать друг друга, выстраивать дружеские отношения. Со стороны правительства могу сказать, что мы сделаем все для поддержки этого проекта. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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