Ольга Голодец: "Суперкубок показал, что наследие ЧМ-2018 начинает жить своей жизнью"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец после матча за Суперкубок России между "Локомотивом" и ЦСКА (0:1 д.в.) отметила, что наследие ЧМ-2018 уже живет своей жизнью. На матче в Нижнем Новгороде был зафиксирован аншлаг.

- Очень современный стадион, он создал новую точку притяжения - сегодня был аншлаг, - приводит "Р-Спорт" слова Голодец. - И люди приходили на стадион семьями, с детьми. Было много болельщиков из Москвы. Наследие чемпионата мира начинает жить своей жизнью и это замечательно - сегодня мы все это увидели. Мы будем делать все, чтобы поддержать эту атмосферу.