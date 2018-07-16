Ольга Голодец: "Сборная России превзошла все наши ожидания!"

Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец заявила, что сборная России во время чемпионата мира смогла сплотить всю страну. Команда под руководством Станислава Черчесова на домашнем турнире показала лучший результат в новейшей истории – дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила будущему вице-чемпиону Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– Для нашей страны это поворотная точка в развитии футбола. Наша сборная показала не только лучший результат в своей истории, она сплотила всю страну. Мы полюбили свою команду, и вся страна болела за наших ребят и радовалась их победам. Теперь мы будем делать все для того, чтобы наши ребята устойчиво шли к следующим вершинам.

Понимаем, что мы серьезная футбольная страна, об этом сказал вчера господин Инфантино (президент ФИФА. – Прим. "СЭ"). Нас в этой истории уже нельзя игнорировать, мы показали это. Ну и, конечно, инфраструктура. То, что мы сегодня получили, даст развитие туризму, нашим регионам и отечественному футболу. 64 базы будут переданы футбольным школам, ребята получат возможность приходить на матчи любимых команд, заниматься с тренерами. Это замечательный итог чемпионата мира.

– Как бы вы с точки зрения болельщика оценили выступление сборной России на чемпионате мира?

– Сборная России превзошла все наши ожидания! Мы начинали болеть с некоторым скепсисом, но достигнутые результаты заслуживают высочайшей оценки и уважения. Я очень благодарна Станиславу Саламовичу Черчесову и всем нашим ребятам, они показали хорошую игру.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале хорватов (4:2).

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