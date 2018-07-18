Ольга Голодец рассказала об инфраструктурном наследии ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Ольга Голодец на совещании у Президента РФ Владимира Путина рассказала о наследии чемпионата мира по футболу, прошедшем с 14 июня по 15 июля, сообщает "Р-Спорт".

- В рамках подготовки к чемпионату было создано 269 новых объектов инфраструктуры, которые и будут дальше задействованы, - сказала Голодец. - Прежде всего это стадионы турнира, я напомню, что было задействовано 12 стадионов, 95 новых тренировочных площадок, из которых в соответствии с новой Концепцией использования наследия чемпионата 64 предлагается передать для развития детского футбольного спорта.

Голодец напомнила, что в 11 городах были реконструированы аэропорты, в том числе построен новый аэропорт "Платов".

- Новые аэропорты позволили в городах, принимавших чемпионат, увеличить численность пассажиропотока в три раза, например, так, как в Волгограде, а в Самаре, Ростове, Саранске и Екатеринбурге – в два раза, - отметила вице-премьер.

Она также подчеркнула, что серьезно обновился парк поездов в РЖД: закуплено 75 новых составов, модернизировано 13 вокзалов и семь станций.

Вице-премьер выразила уверенность, что обновленная инфраструктура поможет развитию туризма.

- Это серьезная платформа для развития туризма в нашей стране. Мы ожидаем, что изменение инфраструктуры, включая формирование нового номерного фонда – а он в городах, принимавших чемпионат, увеличился на 15 процентов – создаст устойчивую базу для нового туристического потока как въездного, так и внутреннего туризма, - добавила Голодец.