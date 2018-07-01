Ольга Голодец: "Поверила в победу сборной только после последнего удара"

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец заявила, что не верила в победу сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ (1:1, пен – 4:3) до последнего удара в серии пенальти.

- Совершенно потрясающая победа. Такое случилось первый раз в истории российского футбола. Мы надеялись на нашу команду, но было трудно себе представить, что мы сможем вырвать эту победу, - сказала Голодец. - Поверила в победу только после последнего удара, до этого нельзя было, потому что серия пенальти была очень напряженная. Все видели, как технично и напористо играли испанцы, но наши ребята сумели удержать их. Вся Россия сегодня болела за нашу команду. Матч был тяжелейший, и ребята сделали все для победы. Ну и конечно герой матча - Акинфеев.

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