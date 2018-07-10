Ольга Голодец: "Ожидаем, что после ЧМ футболом начнет заниматься в полтора раза больше человек"

Вице-премьер России по вопросам спорта Ольга Голодец рассказала "СЭ" о своих впечатлениях от чемпионата мира-2018. По ее словам, после турнира она ожидает футбольного и спортивного бума в стране.

– Впечатления совершенно потрясающие, – отметила Голодец. – Никогда не видела ничего подобного по накалу страстей, по тому, насколько само население поддерживает ЧМ в городах его проведения. Болельщики России, наверное, впервые за всю историю нашего спорта так переживали за нашу команду. И она показала отличный результат.

– Была Олимпиада в России, теперь чемпионат мира. Как будет развиваться российский спорт в дальнейшем?

– Такие события позволяют перевернуть страничку в истории футбола. 12 новых стадионов дают новые возможности нашему спорту высоких достижений. Также позволяют формировать новые возможности перед теми, кто еще только готовится стать спортсменами. Большой спорт тянет за собой массовый спорт, и те тренировочные базы, которые построили к ЧМ, станет достоянием широких масс. Большое количество детей будет заниматься футболом. Сейчас им занимается более двух миллионов человек. После ЧМ надеемся увеличить это число в полтора раза.

– Ожидаете футбольного бума?

– Не только футбольного, но и спортивного. Культура боления меняется, болельщики приходят на стадион семьями. Это вдохновляет людей отдавать детей в спорт. Наша задача сделать так, чтобы сделать доступным спорт для каждого ребенка России. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь