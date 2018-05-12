Ольга Голодец открыла стадион к ЧМ-2018 в Калининграде

И.о. вице-премьера российского правительства Ольга Голодец дала старт матчу открытия стадиона ЧМ-2018 в Калининграде между "Балтикой" и "Тюменью" (3:1) в рамках 38-го тура ФНЛ. В церемонии открытия приняли участие полпред президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Беглов и губернатор области Антон Алиханов.

– Сегодня, открывая стадион в Калининграде, я надеюсь, что мы открываем новую страницу в России, российского спорта и российского футбола, – приводит ТАСС слова Голодец. – Мы это делаем для будущего, для будущего нашей страны, для наших детей. Мы возродим традиции российского футбола.

Матчи домашнего чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания – Марокко (25 июня) и Англия – Бельгия (28 июня).