Ольга Голодец: "Мальчишки после ЧМ сменили майки Роналду и Месси на футболки сборной"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец отметила, что те, кто раньше в России носил футболки с фамилиями капитана сборной Португалии Криштиану Роналду и лидера сборной Аргентины Лионеля Месси, после успешного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира поменяли форму.

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, что стало лучшим результатом в ее истории.

– Молодые ребята своей карьерой, трудолюбием показывают пример миллионам детей в нашей стране. Вокруг меня на стадионах были мальчишки и девчонки в одежде нашей сборной, – цитирует "РИА Новости" Голодец. – Я знаю, что для них значат такие фамилии, как (Станислав) Черчесов, (Денис) Черышев, (Александр) Головин, (Игорь) Акинфеев и другие. Все мечтают быть на них похожими. Это здорово, что поменялась линейка. Те, кто раньше носил майки Роналду, Месси, сейчас поменяли форму. Это очень здорово, мы гордимся нашей командой. Мы желаем ей огромного успеха.

Сейчас большие запросы от детско-юношеских спортивных школ с просьбой с 1 сентября открыть большее количество секций по футболу. Некоторые регионы кратно просят увеличить количество мест для занятия футболом. Мы сделаем всё, чтобы все желающие могли прийти в секции и могли заниматься.