Ольга Голодец: "Игорь Акинфеев стал настоящим героем чемпионата мира"

Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец считает, что на домашнем чемпионате мира каждый игрок сборной России показал хорошую игру. Команда под руководством Станислава Черчесова на домашнем турнире показала лучший результат в новейшей истории – дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила будущему вице-чемпиону Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).
- Хорошо себя проявил не только Игорь Акинфеев, который стал настоящим героем чемпионата, - цитирует ТАСС Голодец. - Проявили себя и многие другие ребята, в том числе Александр Головин и Денис Черышев. Но здесь каждый игрок внес свою лепту в нашу победу.
Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале хорватов (4:2).
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- Игорь Акинфеев
- Станислав Черчесов
- Сборная Франции (футбол)
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- Сборная Хорватии (Футбол)
- Денис Черышев
- Александр Головин
- Ольга Голодец